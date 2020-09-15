السوق السعودي يصعد مستوى 8200 نقطة و10 أسهم كاملة تقفز بالنسبة العليا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوق السعودي يصعد مستوى 8200 نقطة و10 أسهم كاملة تقفز بالنسبة العليا في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقفز سوق الأسهم السعودية إلى أعلى حد يمكن الوصول إليه خلال الأيام الحالية، وهناك بعض الشركات بالمملكة العربية السعودية التي وصلت إلى نقلة كبيرة في تاريخ البورصة، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث عن أهم عشر شركات سعودية صعدت بالأسهم إلى أعلى مستوى يمكن الوصول إليه خلال هذه الفترة في البورصة بالمملكة العربية السعودية.
الفترة الماضية واضطرابات في مواجهة فيرس كورونا تؤثر علي الأسهم السعودية:
يعلم الجميع جيدا أن الفترة الماضية كان هناك بعض الاضطرابات في أسهم الكثير من الشركات السعودية، وذلك نظراً لهجوم فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومن خلال ختام هذا اليوم في البورصة ببداية هذا الأسبوع تم ارتفاع الأسهم السعودية بشكل كبير، ليرتفع السوق السعودي ويتخطى معدل 8200 نقطة، حيث ازداد نسبة السوق السعودي إلى 0.9% تقريباً.
أسماء ال10 شركات التي ساهمت في زيادة اسهم المملكة العربية السعودية:
وقد أشارت صحيفة الاقتصادية إلى الشركات الراحة في سوق البورصة السعودية، حيث حصلت عشر شركات سعودية صغيرة إلى زيادة كبيرة في سعر الأسهم بنسبة تكاد تصل إلى 10%، كما حصلت ست شركات أخرى سعودية على زيادة نسبة السهم في السوق، حيث تصل قيمة المكسب ما بين 7% إلى 9%، أما بالنسبة للعشر شركات الراحة في سوق البورصة السعودية لهذا اليوم هم شركة تهامة، وشركة عطا، وشركة الأسماك، وشركة تبوك الزراعية، وشركة بروج للتامين، وشركة الجوف الزراعية، وشركة المتطورة، وشركة لازوردي، وشركة جاكو، وشركة باتك، ويوجد 164 شركة قامت بعرض الأسهم في سوق البورصة السعودية من بينها هذه الشركات، وكذلك شركة جازادكو حيث وصلت الزيادة في سعر الأسهم إلى نسبة9.2%، وكذلك شركة صناعات الكهرباء بنسبة 8%.
تراجع ملحوظ ل26 شركة سعودية من بين الشركات المساهمة في جلسة التداول السعودية لسوق البورصة:
ولكن هناك تراجع ملحوظ ل26 شركة سعودية من بينها شركة المتحدة للتأمين وشركة “زين”بنسبة 1.4% لكل شركة، وكذلك شركة الكثيري بنسبة 3.1%، وقد تم اختتام جلسة التداول السعودية لسوق البورصة اليوم بالوصول إلى 8203 نقطة، وهذا يعني زيادة تصل إلى 68 نقطة عن قبل، أي زيادة بنسبة 0.84%.
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