نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات حل واجبات منصة مدرستي ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الطلاب في المملكة العربية السعودية عن حل واجبات منصة مدرستي لحل الواجبات المدرسية والأنشطة من خلال موقع منصة مدرستي. وذلك بعد أن تم إطلاق المنصة باعتبارها مدرسة إلكترونية يتم من خلالها التفاعل بين المدرس والطالب. حيث يتم شرح المواد التعليمية اونلاين، وممارسة الأنشطة الإلكترونية، وفيما يلي نشرح لكم خطوات الطالب لحل الواجبات في منصة مدرستي.

منصة مدرستي

هي موقع إلكتروني أطلقته وزارة التعليم السعودية ليصبح مدرسة تساعد الطلاب على التواصل مع المعلم لمناقشة الأسئلة، وشرح الدروس التعليمية. وذلك من خلال التفاعل بين المدرسين والطلاب واثبات الحضور والغياب، وسلسلة من الكتب والفيديوهات التعليمية، إضافة إلى الألعاب التعليمية الإلكترونية.

حل واجبات منصة مدرستي

بعد أن يتم شرح الدروس التعليمية للطلاب من خلال منصة مدرستي يتم رفع الانشطة والاسئلة والواجبات للطلاب. وذلك بهدف تقويم سلوك الطالب من خلال الشروحات التي يتم تقديمها عبر المنصة، عبر شرح المعلم الدروس التعليمية للطلاب اونلاين، عبر موقع منصة مدرستي.

كما يهدف حل واجبات منصة مدرستي إلى تأكيد حصول الطالب على المعلومة وزيادة الفهم والاستيعاب لجميع الطلاب. وبذلك يتم تحصيل الطلاب للمعلومات بشكل صحيح ودقيق، من خلال حل الواجبات والانشطة المدرسية، عبر منصة مدرستي.

خطوات الطالب لحل الواجبات في منصة مدرستي

للحصول على الواجب الذي يكلف به المعلم الطلاب لحل الواجبات والأنشطة، يتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية. ويجب القيام بخطوات حل الواجبات في منصة مدرستي لكي يتم استكمال شرح الدرس التالي في منصتي مدرستي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الالكتروني لمنصة مدرستي.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

الذهاب إلى أيقونة مقرراتي، والتي توجد ضمن عديد من أقسام وبوابات منصة مدرستي.

اختيار الدرس الذي تريد حل الواجبات والأنشطة.

ثم النقر على الواجبات المقررة.

الضغط على حل الواجبات المقررة.

بعد انتهاء حل الواجبات يمكن للطالب معرفة نتيجة حل الواجب الصحيحة والخاطئة.

طريقة ارسال الواجبات المدرسية إلى منصة مدرستي

بعد أن يتم حل واجبات منصة مدرستي يقوم الطالب بإعادة رفع الحل إلى منصة مدرستي من خلال بعض الخطوات التي نعرضها عليكم. حيث أنه عند الحصول على الواجبات، يتم تنزيل ملف الواجبات والأنشطة ثم يقوم الطالب بحل الواجبات. وبعد الإنتهاء من حل واجبات منصة مدرستي يتم رفع الواجب ليتم تصحيحه من المدرس المختص بكل مادة. ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية: