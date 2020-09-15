‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1092 حالة تعافي و 33 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 33 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4338 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 326930 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1092 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 305022 حالة.