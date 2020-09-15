نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تحرشوا بالنساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت شرطة منطقة الرياض، ليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة أشخاص تحرشوا بالنساء وسجلوا جرمهم ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لوكالة "واس"، قال مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية، في أحد الأماكن العامة.

وقام المتهمين بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين.

وأضاف الكريديس، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.