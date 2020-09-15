“الإسكان” تلزم المكاتب الهندسية باجتياز “دورة فرز الوحدات” لتقديم أعمالها

بلادي – الرياض : أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان، إلزام المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز باجتياز الدورة الخاصة بذلك، كشرط لاعتماد المكتب للقيام بأعمال فرز الوحدات العقارية.

وأشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية؛ تشترط اجتياز القائمين بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات العقارية والمرتبطين بالمكاتب الهندسية اجتياز الدورة المُقدمة من المعهد العقاري السعودي.

وأوضح البرنامج أنه يشترط أيضًا توفر السجل التجاري للمكتب الهندسي، ووجود ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين، وتوفر أرقام الاعتمادات المهنية لممارسي الأعمال الهندسية، ورقم اعتماد مهني في حال التعاقد مع مساح مستقل، مع صورة لهويته ومعلومات التواصل به.

وأبان أنه يستهدف من هذه الخطوة حفظ حقوق المواطنين المنتفعين من الأجزاء المُشتركة في الوحدات العقارية المُشتركة، ورفع معدل الخبرات والقدرات المعرفية للمهندسين والمسّاحين القائمين بأعمال فّرز وتقسيم العقارات ذات الملكية المشتركة وتحديد الأجزاء والمرافق الخدمية داخل العقار وبين العقارات داخل المجمع العقاري.