خلال 3 أشهر.. “الموارد البشرية” تصرف إعانات لـ 36 ألفاً من ذوي الإعاقة بالرياض

بلادي – الرياض :تمكنت وحدات الخدمات المساندة لذوي الإعاقة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الثلاثة أشهر الماضية، من إنهاء إجراءات الصرف وتقديم الخدمات لأكثر من 36 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأوضح فرع الوزارة أن الوحدات في العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والزلفي تقدم الإعانات والخدمات التي خصصتها الدولة لذوي الإعاقة من الجنسين مثل الإعانة المالية بحسب درجة الإعاقة، والأجهزة الطبية المعينة، مثل الكراسي المتحركة والمشايات والأسرّة الخاصة وكراسي إجلاس الأطفال، بالإضافة إلى السماعات الطبية.

كما تقدم الوحدات خدمات أخرى لتسهيل عملية التنقل والمواصلات لذوي الإعاقة؛ مثل صرف بطاقة تخفيض الإركاب على وسائل النقل البرية والجوية وصرف البطاقات اللاصقة لحجز المواقف الخاصة بالسيارات، بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستثناء من دفع رسوم الاستقدام للسائق والخادمة والممرضة تحت اسم “طلب تأشيرة أو إقامة.”

وأشار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض إلى أن التقديم على جميع هذه الخدمات متاح إلكترونياً عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.