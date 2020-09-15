“هيئة النقل” تدعو ملّاك حافلات “خط البلدة” لسرعة تسليمها للمرور

بلادي – الرياض :دعت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الثلاثاء)، ملّاك الحافلات الأهلية “خط البلدة” المستوفين لشروط تقدم الخدمة، لسرعة تسليم حافلاتهم لحجوزات المرور في الرياض وجدة. وأوضحت الهيئة أنه على أصحاب الحافلات الذين لم يتسن لهم تسليم حافلاتهم حتى تاريخه سرعة تسليمها للمرور، لاستكمال الإجراءات النظامية المقررة لذلك.

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