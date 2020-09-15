“الشورى” يطالب بسرعة دمج “التقاعد” و”التأمينات” ودراسة بدائل لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي

بلادي – الرياض :ناقش مجلس الشورى، في جلسته التى عُقدت اليوم (الثلاثاء)، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440- 1441هـ.

وطالب عضو الشورى عبدالإله ساعاتي بالإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، وذلك بعد دمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية في وزارة واحدة، وكون رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحدًا، مضيفا أن ذلك يسهم في تقليل النفقات، وخفض العجز، وتشكيل قوة استثمارية للانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية.

من جهته، طالب عضو المجلس عبدالله العجاجي بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، فيما دعا عضو المجلس أحمد الزيلعي إلى أن تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مناطق المملكة الأخرى، ومنها تبوك وحائل والجوف وعسير وجازان وخلافها، نظرًا لوجود عدد ليس بالقليل من المشتركين في التأمينات الاجتماعية.

من جهة أخرى، طالب عضو المجلس محمد العلي وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة، وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد عضو المجلس أحمد الغامدي حاجة قطاع السياحة إلى تضافر جهود عدد من الجهات الحكومية ليتسنى الاستفادة من المقومات السياحية الأخرى كالسياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية، بينما طالب عضو المجلس سعدون السعدون وزارة السياحة بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة.