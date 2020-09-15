نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل يصل إلي 60 ألف ريال للشباب من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعمل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة على توفير الكثير من الخدمات والاستعلامات الإلكترونية بما فيها المنتجات التمويلية المختلفة، تلك المنتجات والحلول التمويلية تعمل على توفير المبلغ التمويلي أو القرض المناسب لكل فئة من الفئات المستفيدة داخل المملكة، سواء الرجال أو السيدات، ويعمل البنك على صرف هذه القروض وفق شروط ومستندات معينة حسب كل قرض لكل فئة، ويختلف القسط الشهري للمقترض حسب القرض الذي تم الدفع به.

قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

كان بنك التنمية الاجتماعية في المملكة حدد عدد من الضوابط والشروط التي تتيح للمستفيدين الشباب الحصول على مبلغ مالي لإعانتهم وتشجيعهم على أتخاذ خطوة الزواج وذلك لمن يقل دخله الشهري عن 12500 ريال، ومن أبرز الشروط التي أعلن عنها بنك التنمية للحول على القرض ألا يزيد عُمر طالب القرض عن 70 عاما وللكفيل عن 55 عاماً، وأن يكون الزواج للمرة الأولى يستثنى من ذلك من توفت زوجته قبل الدخول بها أو من طلقها أيضا قبل ذلك، يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، يجب أن يكون عقد الزواج لا يتخطى سنتين هجرياً.

من أبرز القروض التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر، الذي يستهدف تمويل الأعمال الحرة، ويمكن الحول عليه إلكترونيا من خلال رابط قرض نفاذ، وأيضا قرض الأسرة الذي يمكن الإطلاع على شروطه من خلال رابط شروط القرض الأسري، وقرض الرعاية الصحية، قرض الترميم، قرض آهل، قرض أفق، قرض الأرامل والمطلقات، وأخيرا قرض الزواج الذي نتحدث عنه اليوم.

يستفيد من تمويل زواج بنك التنمية العديد من الفئات وهم موظف الحكومة، موظف القطاع الخاص، موظف الشركات الحكومية، الطلاب، متقاعد حكومي، متقاعد تأمينات اجتماعية، وتخضع كل فئة من هذه الفئات إلي ضوابط وشروط معينة وأوراق يجب تقديمها عند إجراء طلب الحصول على قرض.

التقديم على قرض الزواج

أتاح بنك التنمية الاجتماعية الحصول على القروض الاجتماعية من خلال البوابة الإلكترونية للبنك، ويمكن الحصول على منتج الزواج من خلال رابط التقديم على قرض الزواج إلكترونيا أو من خلال تطبيق البنك على الهاتف الجوال، علماً أن متطلبات التقديم هي الهوية الوطنية تكون سارية الصلاحية، العنوان الوطني، حساب الآيبان البنكي، رقم الهاتف المسجل في بوابة أبشر وزارة الداخلية، رقم وثيقة الزواج ويجب أن تكون لا تخطت السنتين.