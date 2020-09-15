نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن تأمين المركبات وخدمة بيع ونقل الملكية عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن تأمين المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية، المرور السعودي أوضح عبر حسابه علي التويتر كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات، فقام المرور السعودي بتوفير خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين علي المركبات من خلال منصة أبشر، فخدمة الاستعلام عن الصلاحية تعتبر من ضمن الإجراءات الاحترازية التي توفير من أجل الحد من أنتشار تلك الجائحة، فمنصة أبشر تقدم خدمة للاستعلام عن خدمات عديدة إلكترونية، يوجد العديد من المواطنين الذين يقوموا بالاستفسار والبحث عن كيفية الاستعلام عن دفع وصلاحية التأمين علي المركبات في المملكة العربية السعودية، فنقدم لهم من خلال موقعنا كافة التفاصيل عن الطريقة الخاصة بخطوات الاستعلام عن الصلاحية ورابط للاستعلام عبر منصة أبشر.

خدمة بيع ونقل الملكية للمركبات عبر أبشر

أعلنت اليوم صفحة أبشر الرسمية علي التويتر عن توفيرها لخدمة نقل وبيع المركبات عن بعد من خلال حسابك علي أبشر، فقد قامت منصة أبشر بتوفير هذه الخدمة بهدف الحفاظ علي صحة المواطنين في المملكة وللحد من أنتشار الجائحة وللتسهل علي أي مواطن يقرر نقل أو بيع المركبة أن تتم إلكترونيا كالتالي: أن تتم عملية المبايعة ونقل الملكية يتم علي منصة واحدة، ويتم أيضا عملية مبايعة المركبات الخصوصي والنقل لكل المواطنين السعوديين، أما المقيمين يستطيعوا مبايعة المركبات الخصوصي فقط، وكل ذلك لا يلزم أو يتطلب مراجعة المرور، بالإضافة إلي وصول الوثائق إلي عنوانك الوطني والخاص بك.

المرور السعودي يعلن عن موعد بدء الرصد الألي لمخالفة تأمين المركبات

المرور السعودي قام بالإعلان عن المدة المتبقية قبل بدء عملية الرصد الآلي لمخالفات تأمين المركبات، ولذلك يجب علي كل مواطن الاستعلام عن تأمين المركبات وذلك بأتباع خطوات الاستعلام التي ذكرها المرور السعودي، فإن تأمين المركبات يضمن سلامة كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، في حالة عدم وجود تأمين للمركبات في المملكة ستعتبر هذه المركبات مخالفة لقوانين المرور السعودي وتعرضهم للمسؤولية، فالفترة المتاحة للاستعلام عن مخالفات تأمين المركبات أوشكت علي الإنهاء، ويجب علي كل مواطن سرعة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات والتأكد من أن مفعولها ساري وليس منتهي، وكما عقدت قوات الأمن اليوم مؤتمر صحفي للتأكيد علي تركيزهم علي الخطة المرورية للحجاج وتوفير تنقلات لهم مع ضمان السلامة المرورية لهم علي جميع طرق أداء مناسك الحج، كما ذكر المرور السعودي قرار قوات أمن الحج والذي أكد علي عدم دخول السيارات إلي أماكن المشاعر المقدسة أثناء الحج غير المصرح لهم.

طريقة خطوات الاستعلام عن تأمين المركبات عبر المنصة أبشر

قامت الإدارة العامة للمرور السعودية بذكر خطوات القيام بالاستعلام عن تأمين المركبات في السعودية، فخدمة الاستعلام عن التأمينات علي المركبات للتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، تأمين المركبات تعتبر من أهم الشروط التي لابد من أتباعها من أجل استخراج ترخيص المركبات الجديدة، وأكد المرور السعودي علي أهمية أتباع تلك الخطوات من أجل إتمام عملية الاستعلام عن صلاحية التأمين للمركبات، فعدم الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عن طريق إتباع خطواتها يعرضك للمخالفات، وخطوات الاستعلام عن تأمين المركبات كالتالي:

يقوم الشخص المستعلم بالدخول علي رابط الاستعلام عن تأمين المركبات عبر منصة أبشر. دخول المواطن السعودي للتسجيل بحسابه الشخصي. يختار المواطن خدمة المركبات في السعودية. يضغط المستعلم علي اختيار الاستعلام في القائمة. تم يقوم باختيار أيقونة صلاحية تأمين المركبات. يملأ المستعلم حقول البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم اللوحة. يدخل المواطن المرمز المرئي في الخانة الخاصة به. ينتظر عرض صلاحية تأمين المركبات الذي يستعلم عنها.

المرور يوضح الطريقة الاستعلام من خلال فيديو

خدمات إلكترونية مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر

قدم المرور السعودي خدمة الاستعلام عن تلك التأمينات ووضح خطوات الاستعلام عنها، وأكد أيضا المرور السعودي في وقت سابق علي إمكانية قيام المواطن السعودي بنقل ملكية المركبات وخطوات نقل الملكية، ولكن بوجود شرطان مهمين وهم أن يكون لديها فحص دوري واستمارة المركبات سارية التنفيذ ولم تنتهي، والآن تقدم خدمة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات ويمكن أيضا الاستعلام عن مخالفات مرور المركبات عبر منصة أبشر، وقمت المملكة العربية السعودية بتقدم تلك الخدمات عبر المنصة من أجل تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة والتي تتطلب تحقيق تباعد اجتماعي بين المواطنين، والمملكة تقدم خدمات أخري إلكترونية مثل تجديد الإقامة وتجديد رخصة المركبات وغيرها، بالإضافة لخدمات المرور المقدمة إلكترونيا يجب تحذير المواطنين من القيام بوضع المركبات في غير المكان المخصص لها، لان المرور السعودي دائما يعمل علي ضبط مخالفات المركبات داخل المملكة العربية السعودية،ففي الآونة الأخيرة قام المرور بضبط عدد كبير من مخالفات المركبات وذلك بوضع المركبات في مكان المخصص بذوي الإعاقة، وهذا يجعل المواطنين يقوموا بالتأكد من وضع المركبات في مكان غير مخالف لقوانين المرور حتي لا يتعرض المواطنين للتنفيذ عقوبات القانون من سجن أو غرامة.