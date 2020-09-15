“الصحة” تعلق على فيديو ادعاء طبيب وجود علاج لـ”كورونا”

بلادي – الرياض :علقت وزارة الصحة على الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد 19).
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم.
وأضاف، في بيان له اليوم (الثلاثاء)، أن “أي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة”.
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