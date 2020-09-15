نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط الحصول علي قرض من بنك التسليف الجديد 1441 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وشروط الحصول على قرض من بنك التسليف هناك الكثير من القروض التي يقدمها بنك التسليف في المملكة العربية السعودية أو بنك التنمية الاجتماعية ومنها( قروض الزواج،قرض لترميم المنزل، وقرض خاص بالظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الأسر في المملكة السعودية) ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفيرها حتي يتمكن المواطن من الحصول على هذه القروض.

أهم شروط الحصول على قرض بنك التسليف الجديد 1441:

وهناك بعض الشروط التي اطلقها بنك التسليف للحصول على القروض فهناك إجراءات منظمة من قبل المملكة للتحقيق الشروط الواجبة والحصول على القروض المتنوعة.

شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف:

لكي يتمكن المواطنين الحصول علي قرض الزواج من بنك التسليف يجب أن تتوفر هذه الشروط:

من الشروط الأساسية أن يكون الزوج والزوجة حاملين الجنسية السعودية أو أن تكون الزوجة حاصلة على إحدى الجنسيات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي فإذا لم تكن من السعودية أو أي دولة من التعاون الخليجي فيجب الموافقة على الزواج من قبل الجهات المختصة.

من الشروط أن يكون هذا الزواج هو الزواج الأول للزوج والزوجة ولكن هناك بعض الاستثناءات من توفت زوجته أو من طلق زوجته.

يجب أن لا يزيد عمر الزوج عن 40 عام.

شروط بنك التسليف قرض الأسرة:

أن لا يزيد الدخل الخاص بالأسرة التي ترغب في الحصول على القرض 2000 ريال سعودي.

يجب على الأسرة إدخال جميع البيانات الخاصة بها من عدد أفراد الأسرة لكافة الأبناء وخاصة إذا كانت لا تزيد أعمارهم عن 24 عام.

وإذا كان هناك ابن أو ابنة متزوجة أو تعلم في إحدى الجهات الحكومية لا يتم إدخال بياناتهم.

شروط الحصول على قرض الترميم: