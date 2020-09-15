كيفيه طباعه واستخراج تأشيرة عبر ابشر

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عمر شويل - جدة تعتبر تأشيرة السفر من اهم العوامل التي لا يمكن الاستغناء عنها عند السفر ولا يمكن دخول المواطن الدولة إلا بها لذلك عملت المملكة العربية السعودية علي تطوير خدمه استخراج التأشيرات من تأشيرة دخول أو خروج أو تأشيرة خروج ناهي أو تأشيرة زياره لاحد الأفراد، حيث اصبح استخراج تأشيرة في المملكة من أسهل الخدمات التي عملت عليها المملكة فاصبح لأي مواطن سعودي بالمملكة استخراج أي تأشيرة عبر منصة ابشر الإلكترونية.

منصة ابشر الإلكترونية

تعتبر منصة ابشر من اهم المنصات الموجودة بالمملكة التي يمكن لأي مواطن استخراج أو استعلام عن أي الخدمات المقدمة إلي المواطنين حيث تتم هذه الخدمات إلكترونيا عبر منصة ابشر أو عبر أجهزة ابشر ألموجودة بالمملكة، حيث قامت منصة ابشر بتسهيل خدمه استخراج التأشيرة أو كل ما يتعلق بالتأشيرات النهائية وذلك عن طريق رقم الهوية وكذلك أيضا عملت المنصة علي طريق الإلغاء للتأشيرة، حيث عملت منصة ابشر من ضمن هذه الخدمات أيضا يمكن للمواطن طباعه التأشيرة الخاصة به بكل سهوله وتكون الخدمة إلكترونيا، حيث أتاحت ابشر خدمه إصدار وتجديد جواز السفر.

كيفيه طباعه تأشيرة خروج نهائي

عملت منصة ابشر علي طباعه تأشيرة الخروج النهائي بعد استخراجها من منصة ابشر وعملت مصلحه الجوازات بالسعودية علي هذه الخدمة وتوثيقها عبر المنصة حيث تتم هذه الخدمة عبر اتباع الخطوات الأتية:

الضغط علي صلاحيه التأشيرات واختيار طباعه التأشيرة. إدخال رقم التأشيرة المراد طبعها ودخال رقم التأكيد الخاص بالشخص. إدخال جميع البيانات المطلوبة للتأشيرة والمواطن. إدخال البيانات الصحيحة الخاصة بالتأشيرة والضغط علي طباعه. يجب توصيل الطابعة حتي يتمكن من طباعه التأشيرة.

كيفيه استخراج تأشيرة خروج نهائي

عملت مصلحه الجوازات بالسعودية مع التنسيق مع منصة ابشر الإلكترونية علي استخراج تأشيرة خروج نهائيه عبر منصة ابشر الإلكترونية حيث توفر هذه الخدمة التعب والوقت المبذول تجاه استخراج التأشيرة ويمكن للمواطن استخراج التأشيرة عبر الخطوات الأتية:

تسجيل دخول المواطن وأذأ لم يكن مسجل يجب عليه الضغط علي مستخدم جديد لإنشاء حساب. الضغط علي القطاعات ثم الضغط علي الجوازات اعلي اليمين. الضغط علي الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمات المكفولين. تحديد المكفول بالضغط علي تفاصيل اكثر. تسديد الرسوم واختيار إصدار تأشيرة خروج نهائي.

وفي نهاية المقال أشارت منصة ابشر انه ينبغي علي المواطن التأكد من عدم وجود أي مخالفات مروريه وان وجدت لابد من تسديدها حتي يتم عمليه استخراج او طباعه التأشيرة، وأشارت أيضا انه سوف يتم فرض غرامه ألف ريال سعودي في حاله عدم مغادره المستفيد خلال شهرين من إصدار التأشيرة له، كما نه يمكن للمواطن استخراج تأشيرة خروج وعوده عبر ابشر.