نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام واستخراج تقرير مقيم عن طريق الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالرغم من وجود العديد من الخدمات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، إلا أن وزارة الداخلية السعودية تبحث بشتى الطرق عن زيادة الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، من أجل الوصول إلى رؤية المملكة لعام 2030، والحفاظ على وقت ومجهود المواطن السعودي، واستقلال هذا الوقت في العمل المثمر من أجل الإرتقاء بالمملكة، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف تتحدث عن كيفية الاستعلام عن تقرير مقيم من خلال أبشر بالمملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن تقرير مقيم إلكترونياً:

يمكن الاستعلام عن تقرير مقيم بشكل إلكتروني من خلال خطوات سهلة وبسيطة وهي:

ويتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية منصة أبشر الإلكترونية.

ويتم البحث عن خانة الخدمات الإلكترونية والضغط عليها، ومنها إلى خانة الاستعلام عن تقرير مقيم.

وبالتالي يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من حيث رمز التحقق المرئي ورقم الإقامة.

وبعدها سوف يتم الحصول على كافة المعلومات التي تود الاستعلام عنها.

كيفية استخراج تقارير شخصية مقيم:

يمكن استخراج تقرير شخصية مقيم بكل سهولة من خلال الخطوات التالية عبر الإنترنت سوف نذكرها لكم تبعا:

ويتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منصة أبشر.

وعمل تسجيل الدخول على الموقع وتسجيل جميع البيانات المطلوبة من حيث كلمة المرور ورقم الجواز ورقم الهوية الوطنية.

والبحث عن خانة الخدمات الإلكترونية والضغط عليها، ومنها إلى خانة خدماتي ثم نقوم بالبحث عن خانة استخراج تقرير مقيم والضغط عليها.

وفي حال الوصول إلى المعلومات اللازمة ونقوم باختيار خانة التأكيد والضغط عليها.

كيفية الاستعلام عن تقرير مقيم ملف Pdf: