نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب بمنصة مدرستي madrasati عبر تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كُنت طالبًا أو مُعلمًا في المملكة العربية السعودية، فلا مفرّ من فتح حساب بمنصة مدرستي التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون من وزارة الاتصالات، عِوضًا عن الانتظام في المدارس التقليدية التي أُغلقت بقرارٍ سياديٍّ في شهر مارس الماضي، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي لم تنتهِ بعد في المملكة أو دولة في العالم.

وأطلقت وزارة التعليم منصة madrasati، لتكون الواجهة الرئيسية والقناة الرسمية التي يتواصل من خلالها الطلاب والمعلمين، وجميع العاملين في القطاع التعليمي بالمملكة، في أول 7 أسابيع من العام الدراسي الجديد 1442هـ، خصوصًا أنها تحتوي على آليات المتابعة والحضور والغياب، والجداول والاختبارات، والتعليمات اليومية والأسبوعية، وبالجملة فهي نموذج محاكاة للمدارس الواقعية، بل تتفوق عليها في أدوات التعليم المختلفة.

طريقة فتح حساب بمنصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

وعبْر موقعنا، نرصد طريقة فتح حساب بمنصة مدرستي madrasati من خلال تطبيق توكلنا؛ خدمة للطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية، إذ تأتي على النحو الآتي:

تنزيل تطبيق توكلنا على الجوال.

فتح التطبيق والنقر على أيقونة “حسابي”.

الضغط على “بيانات المنصة”.

اختيار اسم المستخدم.

الضغط على “إرسال”.

استلام رقم المرور على الجوال.

الانتقال إلى المنصة، وإدخال كلمة السر.

الضغط على “تسجيل الدخول”.

الضغط على “حساب مايكروسوفت”.

إتمام الدخول إلى المنصة.

وبهذه الطريقة نكون قد وضحنا بالخطوات تسجيل الدخول لكل من الطالب والمعلم على منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا، حيث تعتبر المنصة كأنها مدرسة للتعليم عن بعد لحين إعادة تقييم ودراسة هذه الطريقة الجديدة بعد 7 أسابيع من بدء الدراسة على منصة مدرستي.

تسجيل حضور الدرس في منصة madrasati

وبعد معرفة طريقة فتح حساب بمنصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، فإنه من الممكن الحضور في الفصل الافتراضي، وتسجيل حضور الدرس للتفاعل مع المعلم، وذلك على النحو الآتي:

النقر على “دخول الطالب”.

الدخول إلى صفحة الطالب.

النقر على “جدول الحصص”.

النقر على “اسم الدرس”.

النقر على الحضور.

والجدير بالذكر أن هذه المنصة أيضاً سوف يستخدمها أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم ومستوياتهم الدراسية ونتائج اختباراتهم، حيث يمكنهم التسجيل في منصة مدرستي عن طريق نظام نور.