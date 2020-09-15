نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية في المملكة العربية السعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد حساب المواطن في المملكة العربية السعودية من الحسابات المهمة لكافة المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وقد قامت الحكومة السعودية بوضع حساب المواطن من أجل مساعدة كافة المواطنين في المملكة لغلاء الأسعار وارتفاع سعر البنزين والكهرباء في السعودية، ونظرا لأهمية الكبيرة التي يمثلها برنامج حساب المواطن لكافة المواطنين الذين يستفيدون بشكل شهرى من تلك المساعدات التي تقدمها الحومة السعودية لدعم المواطنين ولهذا سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات العديدة للاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 2020 وسوف نعرض لكم رابط الاستعلام من خلال الخدمة الإلكترونية.

استعلام حساب المواطن

يترقب العديد من المواطنين نزول الدفعة الجديدة لحساب المواطن هذا الشهر، وفى هذا الوقت تقوم الحكومة السعودية بإعداد أسماء المستفيدين من الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن لشهر يونيو 2020، وسف يزيد معدل الاستفادة من الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وأعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن الإعلان عن رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وسوف نقدم لكم تلك الخطوات أونلاين.

أولاً الدخول على موقع الحكومة الرسمي لحساب المواطن.

ثانيا عليك إدخال رقم الهوية الخاص بك، ثم كلمة المرور ورمز التحقق، ثم اضغط على “دخول “.

بعد الدخول على الحساب الشخصي، يمكنك الاستعلام عن قيمة الدعم الخاص بك بعد إن تقوم بالضغط على حسابي.

إذا ظهر لك المبلغ المستحق للدعم، فهذا يدل على إن تمت الموافقة عليك للاستفادة من خدمة حساب المواطن، و إذا لم يظهر لك مبلغ الدعم فأنت غير من المستفيدين من هذه الخدمة.

شروط دعم حساب المواطن

أن يكون المستفيد من دعم حساب المواطن سعودي الجنسية.

و في حالة الابن والابنة والزوج أو الزوج غير سعوديا، يتم استثناءه.

ويستثنى من ذلك أيضا حاملي بطاقات التنقل.

يجب أن يقيم المستحق في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

وألا يزيد المدة ألتي يقضيها المستحق خارج المملكة لأكثر من تسعين يوما خلال العام.

ألا يتواجد المستحق في أي دور إيواء حكومية أو سجون.

و للاستفادة من الدعم يجب معرفة إجمالي دخل الأسرة بالكامل، سواء رب الأسرة والأفراد التابعة، وعدد أفرادها وأعمارهم.

يجب أن تكون البيانات صحيحة ومطابقة مع الجهات المعنية.

رقم هاتف حساب المواطن

إن كنت من المواطنين السعوديين المستحقين للدعم، أو الذين قد يلحق بهم ضرر نتيجة لضعف الدعم، أو حتى إن كان لديك استفسار أو طلب أو شكوى، فيمكنك الاتصال على الرقم التالي : (١٩٩١٢) وذلك خلال الموافق من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة العاشرة صباحًا.