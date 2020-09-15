نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط سلفة”sulfah” للتمويل الشخصي في لمدة 15 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة من المواقع التي تقدم خدمات كثيرة للمواطنين السعوديين وخاصة الشباب، فمن الخدمات التي تقدمها تقوم بدعم الشباب في صورة تقديم قروض شخصية لهم بطريقة سهلة عن طريق ما يسمى بالتقنية المالية فمن الممكن تقديم طلب الحصول على تمويل شخصي ويتم من خلال الإنترنت ويمكن الحصول على موافقة في مدة خمسة عشر دقيقة وكل ذلك بدون فائدة، ومن المعروف أن بنك سلفة يُدعم من قبل البنك العربي السعودي.

رابط سلفة الإلكتروني

الجدير بالذكر أن ما يميز بنك سلفة أنه خصص موقع إلكتروني“موقع سلفة الإلكتروني” يسهل على العميل الدخول عليه وتقديم طلب الحصول على تمويل شخصي وتعبئة ما يطلب منه من بيانات وفي حالة توفر العميل كافة الشروط الخاصة بالبنك يتم الموافقة على الطلب في خلال خمسة عشر دقيقة.

شروط الحصول على تمويل شخصي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عام

أن يكون المتقدم على قيد العمل

أن يكون راتب المتقدم ليست أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي

وجود ما يثبت أن العميل على قيد عمل

أن يكون مدة خدمة عمل العميل ليست أقل من ستة أشهر.

مميزات بنك سلفة

بالإضافة إلى سرعة الحصول على تمويل شخصي من بنك سلفة انه يمكن الحصول على التمويل بدون راتب شهري ويمكن سداد القرض على فترات طويلة مجدولة في حين الحصول على التمويل في مدة قصيرة وأيضا عدم التعقيد في شروط الحصول على التمويل،وفي حالة السداد يقوم البنك بتنبيه العميل بموعد السداد عن طريق إرسال رسائل قصيرة عبر الجوال أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، في حين أذا كان المتقدم يريد تمويل ثانِ فعليه قبل التقدم أن يكون قد انتهى من سداد القرض الأول وأن لا يكون عليه أموال متعثرة من القرض الأول.

الجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من البنوك قاموا بالتعاون مع بنك سلفة مثال بنك الإنماء، والسعودي الفرنسي، وبنك الرياض، بنك الأهلي، بنك البلاد، بنك السعودي للإستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك العربي الوطني أيضا.