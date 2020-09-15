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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي؛ حيث نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري كيفية الوصول الي رقم الضمان الاجتماعي بأكثر من طريقة سواء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي قامت بتحديده وزارة الضمان الاجتماعي بالمملكة السعودية أو بطرق أخري، كما نخبركم بأرقام الاتصال المجانية التي أعلنت عنها وزارة الضمان الاجتماعي لاستقبال استفسارات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، كما يمكن أيضاً التأكد من التسجيل في الضمان الاجتماعي لضمان الحصول علي المقطوعة.

فالمساعدات المقطوعة المقدمة من الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية بهدف تقديم المساعدات المادية إلى جميع المواطنين السعوديين وتوفير لهم حياة كريمة بدون متاعب أو مشاكل بسبب ضيق الحال المادي، وذلك من أجل إقامة المشاريع الصغيرة التي تساندهم في أمور حياتهم، والقضاء علي الفقر داخل السعودية وذلك بتقديم تلك المساعدات لمن يستحقها فقط والأولوية بها من الأسر محدودي الدخل، النساء الأرامل والمطلقات، الأيتام والمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة بعد توافق الأحكام والشروط التي قامت بتحدديها وزارة العمل والتنمية البشرية.

كيفية الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1442

يبحث العديد من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية، ويتم ذلك بعدة خطوات تتم كالتالي:

قم بالاتصال علي الرقم التالي 0112915588 أدخل رقم 1 قم بمتابعة الخطوات مع المجيب الألي أدخل رقم الهوية الوطنية البيانات المطلوبة بشكل صحيح اكمل باقي الخطوات حتي تحصل علي رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني

الدخول الي الموقع الرسمي.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بالضغط علي إرسال.

تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني.

سيظهر لك اسمك رباعي ورقم الضمان الخاص بك.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

كتابة رقم الضمان الاجتماعي

أدخل رمز التحقق المرسل إليك

النقر على استعلام.

سيظهر لك رقم الضمان الخاص بك.

أرقام الاتصال المجانية لمعرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك

٨٠٠١٢٢٢٧٧٧

٠١١٢٩١٥٥٤٤

للتأكد من تسجيلك في الضمان الاجتماعي