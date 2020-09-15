ليلة إبداع بجمعية الثقافة والفنون بجدة

فؤاد الجهني : جدة

في جماليات عروس البحر جدة المدينة الحلم المدينة الجمال المدينة الخجولة لوهج الشمس وضوء القمر …

رعى سعادة الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة مساء هذا اليوم الثلاثاء ٢٧ / ١ / ١٤٤٢ للهجرة الموافق ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ م وفي بادرة حالمة جميلة تزينت بتألق الإبداع بين خطوط الطول ودوائر العرض في بهجة الباحث عن سحر الجمال باكتمال الدلال وبين قصيدة عاشق ورواية متيم بين دفتي كتاب القصة

إستقرت أعمال المبدعات في مجال الفن التشكيلي والمشاركات في مسابقة طه صبان للواعدات في الطابق الثاني من الجمعية إذ بلغ عدد الأعمال المشاركة في المسابقة ( ٤٣ ) عمل فني …

و حيث تألق الجمال في نهاية الحفل بتتويج الفائزات الثلاثة من قبل الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون … و الفنان طه صبان والروفيسور عبدالله بن عويقل السلمي والأستاذ الفنان هشام بنجابي … ضمن حفل توزيع الجائزة والذي راعت فيه إدارة الجمعية كافة السبل وإتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية …