نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني وأسماء المستفيدين من القرض العقاري واستفادة 29 ألف أسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول برنامج سكني واسماء المستفيدين من البرنامج، حيث أعلن البرنامج من خلال صفحته الرسمية عن إجمالي عدد الأسر الذين استفادوا من هذا البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي، حيث وصل إجمالي عدد الأسر التي استفادت 29.302 أسرة منهم 8748 أسرة سكنت منازلهم ، ويأتي هذا ضمن الإعلان الشهري للبرنامج عن إعداد المستفيدين من مختلف الحلول والخيارات السكنية ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الجاري 253.814 أسرة منها 84.402 أسرة سكنت منازلها، وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام الجاري بلغت 54.395 وحدة سكنية فيما تم تسليم 66.146 قطعة أرض سكنية فى مختلف المدن والمحافظات والمراكز ووصل مجموع المستفيدون من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 82.148 أسرة، بالإضافة إلى 51.125 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج ما زال يتيح فرصة حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية، حيث يتم الحجز من خلال الدخول على المنصات الإلكترونية التي أعلن عنها البرنامج على مدار الساعة، وتشمل (الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية والبناء الذاتي)، وهذا بجانب جهود البرنامج الأخيرة التي تسعى إليها الحكومة لتسهيل تملك الأسر السعودية، كما يظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط والموقع الإلكتروني أو زيارة المنصة الإلكترونية التي تقدم خدمات وتسهيلات ميسرة مثل (المستشار العقاري، وتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً)، بالإضافة إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر ورغباتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 للمملكة – الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، ونوه السويلم إلى أن مشاريع “سكني” تشهد تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء ضمن 58 مشروعاً سكنياً تتواصل أعمال البناء فيها وتتميز بأسعارها المناسبة بين 250-750 ألف ريال تمتاز بالجودة والالتزام بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين وتتوزع معظمها ضمن الضواحي السكنية التي توفر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة مثل (ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الجوهرة في جدة).

وشهد برنامج سكني العديد من الاستفسارات والتساؤلات من قبل المواطنين عبر التطبيق وجاء رداً على التساؤلات أنه يمكن التواصل بشكل أفضل من خلال الرقم الموحد العناية بالمستفيدين (199090)، وذلك بهدف حصول المستفيد على الإجابة الخاص بسؤاله، إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكية أو زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، ويذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية بينها أكثر من 109 ألف أسرة سكنت منازلها ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 130 ألف تسكن منازلهم.