نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تكشف عن إمكانية التجديد للعمالة المنزلية قبل انتهاء بطاقة الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفادت المديرية العامة للجوازات بالمملكة عن إمكانية التجديد للعمالة المنزلية قبل انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة داخل الأراضي السعودية كما حددت الموعد المحدد لتجديد بطاقة الإقامة للعمالة التجارية قبل انتهاء صلاحيتها.

الجوازات تحدد إمكانية التجديد للعمالة المنزلية

ردت خدمة عملاء بالحساب الرسمي للجوازات بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” عن تساؤل أحد المتابعين للحساب بشأن موعد تجديد بطاقة الإقامة للعمالة المنزلية موضحة أنه يمكن للعامل المنزلي تجديد هوية مقيم في حالة تبقي 14 شهر على انتهاء سريان البطاقة.

وأضافت الجوازات يستطيع العامل التجاري تجديد بطاقة هوية مقيم في حالة تبقي على انتهاء سريان البطاقة أقل من 6 شهور بشرط استيفاء جميع الشروط المحددة من قبل الإدارة.

شروط تجديد بطاقة الهوية قبل انتهاء صلاحيتها

أوضحت الإدارة العامة للجوازات عدد من الشروط التي يجب أن تستوفيها العمالة التجارية ليتمكن من تجديد بطاقة الهوية قبل انتهاء صلاحيتها ب 6 شهور، وهي:

امتلاك العامل رخصة عمل صلاحيتها سارية.

امتلاكه وثيقة تأمين صحي ذات صلاحية سارية.

وفي نفس السياق أوضحت منصة أبشر للأفراد ردًا على تساؤل أحد المغردين على صفحتها الرسمية في تويتر أنه في حالة استخراج تأشيرة خروج وعودة لأحد العمالة المنزلية، وانتهاء صلاحيتها بسبب عدم استخدامها فإنه يجب على المستخدم سداد الغرامة المالية المقررة على عدم استخدام التأشيرة الأولى ثم يجب عليه دفع الرسوم المخصصة لاستخراج تأشيرة جديدة.

كما أوضحت المنصة الإجراءات المطلوبة لتجديد بطاقة إقامة العمالة المنزلية في حالة ظهور رسالة تطلب منه تحديث بيانات جواز السفر الخاص به أنه من الضروري تجديد المعلومات الواردة في جواز السفر بالنظام من خلال خدمة تحديث جواز السفر للمقيمين؛ ثم إجراء خدمة تجديد الإقامة.

والجدير بالذكر أن الجوازات قد أوضحت إمكانية تمديد الزيارات داخل الأراضي السعودية من خلال حساب المضيف بمنصة أبشر قبل انتهاء صلاحيتها ب 7 أيام عقب استيفاء جميع الشروط المحددة من قبلها؛ وهي دفع الرسوم وامتلاك الزائر تأمين طبي.