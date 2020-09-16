بعد اعتماد 6 ميادين لاحتضانها.. سباقات الهجن تنطلق غدًا وسط التزام بالإجراءات الوقائية

بلادي – الرياض : كشف الاتحاد السعودي للهجن عن اعتماد 6 ميادين لاحتضان الموسم الرياضي لسباقات الهجن، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها غدا الخميس، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.
وأوضح الاتحاد أن السباقات ستنطلق في الغد بميدان حائل لسباق الهجن، يليه ميدان الملك فهد بالنعيرية في 22 أكتوبر، وميدان رماح في 26 نوفمبر المقبل، وذلك بعدد 342 شوطاً لجميع الأعمار.
وأبان أنه سيتم لاحقاً إعلان موعد انطلاق كأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية السعودية وكأس الاتحاد السعودي للهجن.
وشدد الاتحاد على أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات وعمل التجهيزات اللازمة، مع الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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