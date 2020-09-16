بلادي – الرياض :أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اعتماد عدد من المنتجات التأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحيّة في سوق التأمين بالمملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه.
وأوضحت المؤسسة أن اعتماد هذه المنتجات، جاء نظرًا للنمو المتوقع لنشاط الفعاليات الحيّة والترفيهية في المملكة؛ وذلك لتغطية مخاطر إلغاء هذه الفعاليات المرخصة من الجهات الرسمية أو عدم استكمالها أو تأجيلها أو توقفها أو نقل مكانها، لأسبابٍ خارجة عن سيطرة المنظم، كالأحوال الجوية أو حالات عدم الظهور في حال ما إذا تم الاتفاق على ذلك.
وأكدت “ساما” أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود المؤسسة في تطوير قطاع التأمين، من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودية وعملاء شركات التأمين، بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة النقد تعتمد منتجات تأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحيّة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.