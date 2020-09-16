نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء المواطنين من أقساط بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء المواطنين من أقساط بنك التسليف، والذي يعتبر احد الخدمات الهامة التي يقدمها البنك للمواطنين في المملكة العربية السعودية، و بنك التسليف السعودي احد البنوك الهامة داخل الأراضي السعودية لما يقدمه من خدمات هامه ومميزه، ومن بين هذه الخدمات بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط، وأيضا خدمة هامه اخرى وهى بنك التسليف استعلام عن الاعفاء الجديد، كل هذه خدمات يقدمها البنك للمواطنين السعوديين وهناك أيضا خدمات اخرى يقدمها البنك سوف نتعرف عليها في مقالات اخرى، أما من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خدمة اعفاء بنك التسليف والتعرف على كيفية الاعفاء من أقساط بنك التسليف والادخار.

إعفاء المواطنين من أقساط بنك التسليف

يقوم بنك التسليف والادخار السعودي بتقديم عدد من القروض المتنوعة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود، وتقدم قروض بنك التسليف من اجل مساعدة هؤلاء المواطنين على حياه كريمه في ظل التحول الاقتصادي التي تقوم به المملكة حسب رؤية 2030، وقام البنك بقديم خدمة اعفاء المواطنين من أقساط بنك التسليف للغير قادرين على سداد قيمة القرض، ومن اجل تقديم طلب اعفاء بنك التسليف هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الحصول على هذا الاعفاء والخطوات كالتالي.

خطوات تقديم طلب اعفاء من بنك التسليف والادخار

تقديم مذكره تفصيليه عن الوضع المالي للمقترض.

تقديم نسخه من الهوية الوطنية للعميل.

تقديم البطاقة العائلية.

تقديم نخسه من التقرير الطبي للمقترض.

قم بالتوقيع على الطلب، بالإضافة إلى الهوية، والتأكد من إرسال الطلب إلى البنك السعودي للتسليف.

بعد انتهاء كل الاجرائات أعلاه، يتم إرسال هذه الأوراق إلى الديوان الملكي، من خلال البريد السعودي.

أوراق ومعلومات يجب تقديمها مع تقديم طلب الاعفاء

رقم الهوية الخاصة بالمقترض.

نوع القرض المطلوب.

الاسم رباعي.

رقم ومصدر وتاريخ الحفيظة.

رقم العقد.

الشركاء في القرض إن وجد.

رقم الجوال.

مكان القرض.

يجب تقديم كل المعلومات والأوراق أعلاها لقبول طلب تقديم الاعفاء من بنك التسليف والادخار السعودي، ولا يتم قبول طلب الاعفاء المقدم إلى البنك وهناك أوراق أو معلومات غير مقدمه.