نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد قضية والاستفسار عن المحامين الممارسين عبر وزارة العدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة في موضوعنا اليوم قمنا باختيار أهم وأبرز 3 خدمات إلكترونية تقدمها وزارة العدل وهي خدمة الاستعلام عن موعد قضية ، وخدمة الاستعلام عن وكالة، وخدمة الاستعلام عن المحامين الممارسين، وسوف نشرح بالتفصيل الخطوات اللازمة لتنفيذ كل خدمة على حدا، وذلك بعد التوسع الكبير في استخدام وتطبيق التقنية الحديثة والحلول الإلكترونية المتطورة، حيث أطلقت وزارة العدل السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين، وحتى يتم إجراء معاملاتهم وخدماتهم دون الحاجة لزيارة أحد المقار العدلية.

خدمة الاستعلام عن موعد قضية

هي إحدى الخدمات الإلكترونية المجانية للوزارة ويستطيع المستخدم من خلالها معرفة التفاصيل الخاصة بالقضية مثل المكتب القضائي الذي ستُقام القضية به، والتاريخ المحدد للقضية أو موعد القضية، ويتم ذلك بكل بساطة عن طريق إرفاق رقم وسنة القضية وكذلك رقم المحكمة.

خطوات تنفيذ خدمة الاستعلام عن موعد قضية

يقوم المستخدم بالدخول على البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.

يقوم المستخدم بعد ذلك باختيار الصندوق الخاص بالخدمات الإلكترونية المتواجد على الموقع، ثم يقوم بالضغط على الصندوق الذي يحمل خدمة الاستعلام عن موعد قضية.

يقوم المستخدم بالضغط على الصندوق الذي يحمل أمر “الدخول على الخدمة”.

يقوم المستخدم بعد ذلك بإرفاق رقم وسنة القضية المُراد الاستعلام عن موعدها، ثم يقوم بتحديد المحكمة.

أخيرا يقوم المستخدم بالضغط على الصندوق الذي يحمل أمر “بحث”.

خدمة الاستعلام عن المحامين الممارسين

هي إحدى الخدمات الإلكترونية المجانية والهامة مع خدمة الاستعلام عن موعد قضية ، حيث يستطيع المستخدم من خلالها معرفة القائمة الخاصة بالمحامين المسموح لهم بالعمل، وذلك بعد أن يتم تصنيفهم حسب المدينة التابعين لها، كما أنه من الممكن إجراء عملية البحث باستخدام المدينة أو اسم المحامي.

خطوات تنفيذ الخدمة

يقوم المستخدم بالدخول على البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.

يقوم المستخدم باختيار الصندوق الخاص بالخدمات الإلكترونية المتواجد على الموقع، ثم يقوم بالضغط على الصندوق الذي يحمل خدمة “الاستعلام عن المحامين الممارسين”.

بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار إحدى الخيارين سواء البحث أو الاستعلام باستخدام المدينة أو الاسم، ثم يقوم بالضغط على الصندوق الذي يحمل أمر “بحث”.

في حالة اختيار المستخدم لاسم المدينة، تظهر قائمة المحامين العاملين فيها.

خدمة الاستعلام عن وكالة

أضافت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن وكالة بالاضافة لخدمتي الاستعلام عن موعد قضية والمحامين الممارسين، وهى احدى الخدمات الإلكترونية المجانية، والتي يستطيع المستخدم من خلالها معرفة أحوال أي وكالة شرعية إلكترونية تابعة للمحاكم المتواجدة بالمملكة، أو كتابات العدل المنتشرة في كافة المدن.

خطوات تنفيذ الخدمة