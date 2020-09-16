“الصحة” توجه عدداً من النصائح للمصابين بفيروس “كورونا”

بلادي – الرياض :وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح للمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وتظهر عليهم بعض الأعراض كارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس أو الكحة، وطالبتهم جميعا بالتواصل مع مركز 937 لأخذ المشورة.
وأبانت الوزارة عبر “إنفو جرافيك” توعوي، ضرورة قيام المصاب بارتفاع في درجة الحرارة بأخذ قسط من الراحة، والحرص على شرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف، وتناول خافض الحرارة (مثل الباراسيتامول) والتواصل مع المركز للحصول على التوجيه الصحيح.
ودعت الوزارة المصاب الذي يعاني الكحة بالاستلقاء على الجانب أو الجلوس في وضع مستقيم، مع تجنب الاستلقاء على الظهر، أما المصاب الذي يعاني من ضيق تنفس بسيط، فأكدت على أهمية المحافظة على الهدوء والجلوس بشكل معتدل على المقعد وإرخاء الكتفين، والتنفس بعمق (شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقا ثم إخراج الزفير من الفم ببطء).
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات “تطمن”، أو مراكز “تأكد” التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.
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