المملكة السعودية توضح شرطان أساسيان لدخول الخليجيين والمقيمين

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عمر شويل - جدة السعودية توضح شرطان أساسيان لدخول الخليجيين والمقيمين، قد أعلنت المملكة السعودية عن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها لدخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وذلك على حسب الأنظمة الوقائية التي يتم اتباعها لمنع انتشار هذا الوباء، وقد أعلنت السلطات السعودية أنه ينبغي توافر شرطين أساسيين وهما أن يتم تقديم ما يثبت عدم الإصابة بهذا الوباء من خلال عمل تحليل بي سي ار، ويكون لم يتعدى أكثر من 48 ساعة.

أما الشرط الثاني أن تكون التحاليل المطلوبة من الجهات موثوق وتم اعتمادها لدى السعودية في الدول القادم منها الوفد وقد تم الموافقة على هذا الإعلام بعد أخذ كافة الإجراءات التي تتعلق بالسفر إلى الخارج بجانب فتحه المنافذ والمطارات بشكل كامل مع بداية العام الميلادي المقبل، وبالتالي يتم الموافقة على دخول وخروج المواطنين لدول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين الذين لديهم تأشيرة خروج وعودة أو اقامة أو لديه عمل أو زيارة.

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة عن إصدار الموافقة الكريمة أن يكون ورفع لكافة القيود ويمكن لجميع المواطنين داخل وخارج المملكة مغادرة البلاد والعودة إليها بجانب الموافقة على فتح المنافذ ويتم فتح كافة وسائل النقل من خلال هذه المنافذ البحرية والجوية، وتشمل أيضا المنافذ البرية بدء من 1 يناير 2021 وذلك على حسب الإجراءات المتبعة أخذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار وباء كورونا داخل البلاد.