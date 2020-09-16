بلادي – الرياض : أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم (الأربعاء)، إتمام المزاد العلني لبيع أرض مخطط “جوهرة المطار” بالكامل في الدمام بمبلغ يقارب ملياري ريال، والتي تعد أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة لعام 2020. وأكدت “تصفية” أن إجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ وذلك تمهيدا لصرف حقوق المساهمين. يذكر أن مساحة مخطط جوهرة المطار بمدينة الدمام تزيد على (10) ملايين متر مربع، ويُعد من أهم المخططات في المنطقة للاستثمار السكني والتجاري. وكانت “تصفية” طرحت في النصف الثاني من عام 2020م العديد من أراضي المساهمات العقارية للبيع بطريق المزاد العلني أو بطريق البيع المباشر، وذلك بمساحة تقارب 20 مليون متر مربع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصفقة الأضخم”.. “تصفية” تعلن إتمام مزاد بيع أرض جوهرة المطار بالدمام بملياري ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.