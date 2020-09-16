“الشورى” يطالب “الحج” بتقييم مبادرتي “الخيام متعددة الطوابق” “وحج بلا حقيبة” والتوسع فيهما

بلادي – الرياض : طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم (الأربعاء)، وزارة الحج والعمرة بتقييم مبادراتها المقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين، وفقاً لمؤشرات الأداء، ومن أهمها مبادرتا (الخيام متعددة الطوابق) (وحج بلا حقيبة)، ودراسة مدى إمكانية التوسع في ذلك.

ودعا المجلس وزارة الحج والعمرة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية، إضافة إلى التأكد من توفر مساكن بمواصفات جيدة للحجاج والمعتمرين وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها.

وشدد المجلس على ضرورة أن تقوم وزارة الحج باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها، كتطبيق الحصول على التصاريح اللازمة للوصول للأماكن المطلوبة وتطبيق لإرشاد التائهين.

كما طالب الوزارة بتقييم الآثار المترتبة من جائحة كورونا على شركات العمرة ومقدمي خدمة حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف .

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440- 1441 هـ ، خلال جلسته العادية الـ56 للسنة الـ4 من الدورة الـ7 عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبد الله المعطاني.