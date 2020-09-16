تعرف على ترتيب مجموعات “أبطال آسيا” بعد انتهاء الجولة الثالثة

بلادي – متابعات : انتهت مساء أمس الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في ظل الانطلاقة الجديدة بنظام التجمع بعد العودة من التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشهدت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات فوز الأهلي على الشرطة العراقي بهدف نظيف، وأيضًا فوز الهلال على باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف، كما تفوق النصر على سباهان بثنائية نظيفة، بينما خسر التعاون أمام بيرسبوليس بهدف نظيف في ختام مباريات الثلاثاء.

ونستعرض أهم ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد انتهاء الجولة الثالثة كالتالي..

المجموعة الأولى:

1- الأهلي: 6 نقاط

2- استقلال: نقطة

3- الشرطة العراقي: نقطة

المجموعة الثانية:

1- الهلال: 9 نقاط

2- باختاكور الأوزبكي: 6 نقاط

3- شباب الأهلي: 3 نقاط

4- شاهر خودرو: بدون نقاط

المجموعة الثالثة:

1- التعاون: 6 نقاط

2- الدحيل: 6 نقاط

3- بيرسبوليس: 4 نقاط

4- الشارقة: نقطة واحدة

المجموعة الرابعة:

1- النصر: 7 نقاط

2- السد: 5 نقاط

3- سباهان: 3 نقاط

4- العين: نقطة واحدة