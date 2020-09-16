نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، قد أوضح مسؤول بوزارة الداخلية بالمملكة السعودية عن الموافقة لبعض الفئات من المواطنين داخل المملكة السعودية بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، وذلك على حسب الشروط والضوابط التي تم تحديدها وسوف يبدأ العمل بدءاً من الساعة السادسة صباحا بعد غدا الثلاثاء 15 سبتمبر، حيث أوضحت وزاره الداخلية بالمملكة من خلال بيان خاص لها لجميع الفئات التي تم استثنائها من الموظفين و المدنيون والعسكريين، وكذلك الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج المملكة بجانب الذين يعملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلته.

وتشمل أيضا العاملون على وظائف دائما في المنشاة العامة أو الخاصة أول غير ربحية خارج المملكة السعودية أو الأشخاص الذين لديهم وظيفة في شركات أو مؤسسات تجارية خارج البلاد وبالتالي تشمل رجال الأعمال الذي تحتاج أعمالهم للسفر للخارج لإنهاء بعض الأشغال التجارية أو الصناعية أو مضائق التصدير والتسويق التي ينبغي على عملائه زيارتهم.

هذا وقد أوضحت أوضح البيان الخاص بوزارة الداخلية السعودية أنه تم استثناء المرضى الذين يستزيد يحتاج علاجهم إلى الخارج البلاد، وذلك وفقا للتقارير الطبية وخاصة مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء وتشمل الطلبة الذين يدرسون على حساباتهم الخاصة أو متدربون في برنامج الزمالة الطبية، وبالتالي تحتاج دراستهم إلى السفر للخارج.

وقد شددت وزارة الداخلية أنه لم يتم السماح للدخول أو الخروج للمملكة السعودية الآن على حسب الشروط والإجراءات والضوابط الصحية التي تم الإعلان عنها، حيث ينبغي وجود شهادة صحية تثبت خلوه من الإصابة بهذا الوباء أو يتم عمل تحليل، وبالتالي لمن لم يتعدى عليه أكثر من 48 ساعة عند وصوله إليه، أما المنفذ أكد أنه سوف يتم العمل على رفع التعليق الجزئي عن رحلة الطيران الدولية، وتشمل أيضا فتح المنافذ البحرية والجوية والبحرية.