نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية ضمن أقوى 5 دول في العالم في المقال التالي
ونقلت صحيفة "سبق" عن موقع "إنسايدر" الأمريكي، أن تصنيف السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا وضع في عين الاعتبار مؤشرات عدة، منها القوى العسكرية، والإنفاق العسكري، والأسلحة التي تملكها.
واستمرت أمريكا في قائمة الصدارة؛ إذ إنها تملك أقوى الأسلحة والجيوش، كما أنها تملك 20 حاملة طائرات، وهو أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، كما تتصدر قوائم المركبات المدرعة والطائرات المقاتلة والإنفاق العسكري.
أقوى 5 دول في العالم:
1- الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الصين.
3- الهند.
4- روسيا.
5- المملكة العربية السعودية.
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