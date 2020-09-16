‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 982 حالة تعافي و 31 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 31 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4369 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 327551 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 982 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 306004 حالة.