محــد … الكاتبة الصحفية / ناهد رطروط

محــد

محد(ن) لحد دقات قلبه

محد(ن)لحد نور دربه

لا تصدق من يقول انك نبضه وعمره

لا تصدق من يقول انك روحه وعشقه لا تصدق من يقول انك في الدنيا رجاه

لا تامن من يرجي غير ربه

لاتصدق انك لغيرك ضي نظره العين تنسى لي شافت من يبهر نظرها والقلب يقسى لي حس انك عثرة في دربه محد(ن) يموت من غير خله

كان الرظيع مات من يفقد امه لا تصدق انك فرحة ايامه وحرق دمعه كلن ينسى لي بعد حبيبه عن مداه ويظحك ويفرح لي لاح ظل(ن)جديد حده

الايام اللي قربتك بتكون هي دواه

والليالي اللي سهرها لهواك بيضحك فيها لجديد(ن) هواه

وعينه اللي ما كان يرويها الا لك نظرها اليوم صار لشوف غيرك فرحها والقلب اللي هتف باسمك وناداه اليوم في مواني غيرك رمى مرساه

هذي الدنيا يا صاحبي لاتصدق انك لحد عمره هذي الدنيا ياصاحبي تخليك يوم لهالقلب فرحه وتجرحك أيام بسكين غدره

فلا تصدق انك لحد دقات قلب

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