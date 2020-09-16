عقد اتفاقيه مجتمعية بين لجنة التنمية بحي النهضة بالرياض وفريق بروين التطوعي

دوت الخليج – نجد الثبيتي

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وقعت لجنة التنمية الإجتماعية الاهليه بحي النهضة في مدينه الرياض مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14/9/2020، عقد اتفاقية مجتمعية مع فريق( بروين Berwin ) التطوعي في مقر اللجنة .

وأوضح المدير التنفيذي الاستاذ / عبدالوهاب عبدالرحمن البابطين حريصون على غرس مفهوم التطوع ورحبت اللجنة بهذه الشراكة المجتمعية التي ستعود بالنفع على المجتمع من خلال المبادرات الاجتماعية وتحقيق رؤية المملكة .

وتحدث قائد فريق بروين التطوعي المستشار / فيصل عبدالله الشمري اهمية الشراكة المجتمعية فهي أساس النجاح

وان لجنة حي النهضة لها دور فعال ومميزه بأنشطتها .

وان الفريق قادر على تحقيق طموحاته من خلال خدمة مجتمعه والانطلاق الي خدمة وطنه والمساهمة في تحقيق رؤيةالمملكة للتطوع

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