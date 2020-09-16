تضامنا مع الشعب السوداني الشقيق نظمت إدارة مركز أدهم للفنون معرض ( إيدي في إيدك )

دوت الخليج بندري شبيلي

على شرف سعادة القنصل العام لجمهورية السودان السفير ياسر احمد الصديق نظمت ادارة مركز ادهم للفنون بجدة معرض بعنوان ( ايدي في ايدك )

تضامنا مع الشعب السوداني الشقيق على مالحق بهم من اضرار الفيضانات والسيول حيث شارك في المعرض عدد من الفنانين والفنانات بلوحات جميله تعبر عن الماساة والاضرار التي لحقت بارض السودان وممتلكات الشعب السوداني ومدى اثر ذلك علىيهم

هذا وقد صحب المعرض حفل تضمن خطابات شكر وتقدير للحضور والمشاركين في المعرض وعلى راسهم السفير ياسر احمد الصديق الذي ابدى اعجابه بالمعرض وعبر عن شكره وتقديره للدكتور طلال ادهم وادارته والفنانين على تضامنهم من خلال هذا المعرض المعبر وعلى اثر هذا ايضا بادله الدكتور طلال ادهم الشعورموضحا بان هذا واجب انساني واخوي نبيل ويستحقه الشعب السوداني الشقيق وتمنى من الله تعالى ان تفرج هذه الازمه في اقرب وقت ممكن

ومن جانبه ايضا اوضح المستشار عبدالله احمدالشيخ استشاري قانوني لمجموعة شركات رجب وسلسلة قائلا ان هذه الوقفه الانسانية الجميله تنم عن عمق العلاقه والاخوة السودانيه السعودية والتي تنبع من الاصول الاسلاميه وهذه الوقفه عنت لنا الشيء الكثير وضمدت بعض من جراح هذه الفاجعة التي المت بالشعب السوداني وعبر هذا المنشر نرفع اية الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان ابن عبد العزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم الذي كان لهم السبق في تقديم الاعانة للشعب السوداني ومؤازرته في هذه الكارثه واخص بالشكر والتقدير ايضا للدكتور طلال ادهم ومجموعته الفنيه للتعبير عن شدة تضامنهم بانشاء هذا المعرض المميز الذي دعم جميع الحاضرين من الشعب السودني دعما معنويا كبيرا