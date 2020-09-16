نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تنزيل الحضور في مايكروسوفت تيمز النسخة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تنزيل الحضور في مايكروسوفت تيمز النسخة العربية، قام إنفو جرافيك بتوضيح الخطوات الصحيحة لتنزيل الحضور في مايكروسوفت تيمز للنسخة العربية ، وذلك للعمل على تسهيل هذا الأمر لجميع المعلمين والمعلمات أثناء فترة التعليم عن بعد بالمملكة السعودية.

رابط تحميل تطبيق تيمز

قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية قبل ذلك بدعوة جميع الطلاب والطالبات على مستوى محافظات المملكة بالتأكيد على أهمية تحميل هذا التطبيق للتسهيل عليهم حضور الفصول الافتراضية في الوقت الذي تم تحديده من خلال الجدول الدراسي، وقد أوضحت الوزارة من خلال الحساب الخاص بها عبر موقع تويتر عبر الإنترنت أن هذه التجربة تكون مميزة خاصة أثناء فترة التعليم عن بعد بجانب حضور الفصول الافتراضية في الوقت الذي تم تحديده من خلال الجدول الدراسي، ويمكنك أن تقوم بتحميل هذا التطبيق من خلال تحميل تطبيق تايمز.

ما هو تطبيق تيمز

يعتبر هذا التطبيق من البرامج التي قامت بإنشائها شركة مايكروسوفت لجميع المؤسسات حتى تساعدهم على تنظيم كافة الاتصالات من خلال الإنترنت واستمرار أعمال المشاريع المشتركة بينهم، وبالتالي يساعد جميع المستخدمين بإجراء الاجتماعات من خلال الإنترنت بكل سهولة

وبالتالي بعد أن تم تعليق الدراسة بالمملكة السعودية وتحويل التعليم عن بعد تم استخدام هذا التطبيق مؤخرا للتسهيل على جميع الطلاب والمعلمين في استكمال المرحلة التعليمية عن بعد، في ذلك الوقت، وبالتالي توفر من هذا التطبيق إصدارات 32 و64 بت لأجهزة الكمبيوتر والتي تعمل بنظام ويندوز.