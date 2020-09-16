نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة وموعد الصرف برقم الطلب ورابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول موعد صرف دعم المساعدات المقطوعة بعد انقطاع الصرف لمدة طويلة، وجاءت فترة الوباء فأصبحت المشكلة في وضع أسوأ والخوف من ازدياد الشائعات حول إلغائها أعلنت الوزارة عن حقيقة وقفها بشكل مؤقت وأشارت أنه سيتم الصرف في أقرب وقت، بالإضافة إلى أن الضمان الاجتماعي قد أكد على ضرورة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين، حيث يقدم الضمان الاجتماعي العديد من الخدمات التي يتم الاستفادة منها، ونعرض لكل متابعي موقعنا ثقفني خطوات الاستعلام وتحديث البيانات والفئات المستهدفة من دعم المساعدات المقطوعة.

الفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة:

نعرض لكل متابعي موقعنا الفئات المستحقة التي أشارت إليها الوزارة في بيان لها، حيث أكدت على أن هذه الفئات يجب توافر فيها شروط صرف مبالغ الدعم المالي الخاصة بالمساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والفئات المستحقة هي:

الأسر من ذوي الدخل المحدود والمنخفض

الآرامل والأيتام والمطلقات أيضاً داخل المملكة العربية السعودية

أسر التي يغيب عنها عائلها

أسر السجناء داخل المملكة العربية السعودية

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي:

أن يكون عمر المتقدم 35 عاما فأكثر لأن الأقل من ذلك يعتبر خارج نطاق المساعدة يجب الموافقة ومن بينها أن الحد الأدنى 10000 ريال سعودي والحد الأعلى 30000 ريال. يجب ألا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع للصرف وذلك للحصول على المساعدة الوزارة تستهدف فئات محدودة الدخل ومعدومى الدخل من المواطنين السعوديين لذا لا يمكن التقديم لكل الفئات الغير مذكورة التقديم يتم التقديم بشكل كامل الكترونياً وذلك حرصاً من المملكة على توفير الوقت والراحة على المتقدمين، وذلك عبر منصة التقديم التابعة لوكالة الضمان الاجتماعي يشترط أن يكون الشخص المستفيد من مقطوعة الضمان الأجتماعي سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية يشترط أن يكون الشخص المستفيد من مبالغ الدعم المالي للمساعدات المقطوعة ليس لدية سجل تجاري داخل المملكة يشترط للحصول على المساعدات المقطوعة أن يكون الشخص المستفيد ليس من مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من مقطوعة الضمان الاجتماعي:

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وأسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب وذلك من خلال رابط المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية وقد أكدت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي، وذلك حتى تستطيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من إيصال دعم المساعدة المقطوعة لمستحقيه دون غيرهم.

خطوات الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة:

نعرض من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة وأسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي: