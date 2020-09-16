نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات التقاعد شهر سبتمبر وخطوات تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول المؤسسة العامة للتقاعد خاصة بعد إعلان المؤسسة عن ضرورة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين ليتمكن من الاستفادة من صرف معاشات التقاعد، حيث دعت المؤسسة العامة للتقاعد إلى وجوب تحديث البيانات وفقاً لآخر تحديث، علماً بأن المؤسسة تقوم بإيداع معاشات التقاعد في الحسابات البنكية في الموعد المحدد لها، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني خطوات تحديث البيانات للمتقاعدين ورابط التحديث، وموعد صرف معاشات التقاعد شهر سبتمبر.

موعد صرف معاشات التقاعد شهر سبتمبر:

اقترب موعد صرف معاشات التقاعد لهذا الشهر حيث يتبقى أيام قليلة على صرف المعاشات للأشخاص المتقاعدين، حيث يتم صرف معاشات التقاعد وفقاً للموعد المحدد لها من قبل الملك السعودي “الملك سلمان بن عبد”، حيث يوافق موعد الصرف في 26 من كل شهر ميلادي، ونظراً أن موعد الصرف يوافق أجازة رسمية فإن الصرف يوافق يوم الأحد الموافق 27 من شهر سبتمبر.

تحديث بيانات المتقاعدين:

دعت المؤسسة العامة للتقاعد جميع المستفيدين والمتقاعدين إلى تحديث بيانات الأشخاص المستحقين قبل موعد صرف المعاشات، ولن يتم صرف معاشات التقاعد إلا لمن يقوم بتحديث البيانات فقط، ويتمثل تحديث البيانات في البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والبيانات الجديدة التي تتعلق بالشخص المستفيد ومن خلال هذا المقال نوضح خطوات تحديث بيانات المتقاعدين خاصة بعد تساؤلات عدة حول كيفية التحديث.

خطوات تحديث بيانات المتقاعدين:

الدخول على رابط المؤسسة العامة للتقاعد

تسجيل الدخول مع ضرورة التأكد من صحة البيانات عند إدخالها.

اختيار أيقونة تحديث البيانات.

الضغط على أيقونة حفظ.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة قد نبهت على تحديث البيانات قبل عملية الصرف، ليتمكن المستفيدين المتقاعدين من الصرف بدون مواجهة أي مشاكل.

حاسبة المعاش التقاعدي:

يتم حساب قيمة المعاش التقاعدي بعد إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية في الموعد المحدد لها، وذلك من خلال بعض الخطوات التي نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات هي: