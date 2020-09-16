نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري بنك الإنماء وشروط الحصول علي التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري بنك الإنماء يقدم بنك الإنماء العديد من الخدمات للعملاء سعيًا منه لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الخدمات التمويل الشخصي بنك الإنماء ، وكذلك تمويل السيارات بنك الإنماء ، بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخرى والتي تميز البنك عن غيره من حيث السهولة والسرعة في التنفيذ وفيما يلي سوف نتعرف على شروط الحصول على التمويل العقاري بنك الإنماء وطريقة التقديم على التمويل.

التمويل العقاري بنك الإنماء

يسعي البنك منذ اللحظات الأولي له أن يكون الأكثر جذبًا للعملاء ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن خارجها أيضًا وحول العالم أجمع، لذا ومن خلال شهرة البنك الكبيرة في تقديم الخدمات فإن العديد من المواطنين يبحثون عن تفاصيل التمويل العقاري بنك الإنماء لمعرفة ما عليهم تقديمه للبنك للحصول على هذا التمويل، بالإضافة إلي إمكانية البنك لتقديم الرهن العقاري بنك الإنماء ، كما يقدم بنك الإنماء التمويل العقاري المدعوم ، وسوف نتعرف فيما يلي على شروط الحصول علي تمويل عقاري من بنك الإنماء.

شروط الحصول على تمويل عقاري من بنك الإنماء

وضع البنك بعض الشروط الهامة للتمويل العقاري وهي:

ألا يقل عمر العقار المراد الحصول على التمويل له عن خمسة عشر عامًا.

أن يكون هذا العقار داخل النطاق العمراني بالمملكة.

أن يكون بالعقار جميع الخدمات التي يحتاجها المتقدم سواء ماء أو كهرباء.

ويتم إحضار صورة من صك ملكية العقار ورقم الجوال الخاص بصاحب العقار.

أن يكون مقدم الطلب يعمل بجهة معتمدة من البنك.

إحضار ما يفيد مدة الخدمة من جهة العمل وكذلك تعريف بالراتب.

خطاب تحويل الراتب على بنك الإنماء.

مميزات التمويل العقاري من بنك الإنماء

يتم إعفاء صاحب التمويل في حالة الوفاة.

يترك لمقدم الطلب حرية اختيار نوع العقار سواء فيلا أو عقار كامل أو شقة سكنية.

تمتد فترة التمويل لآجال طويلة تصل إلى ثلاثون عامًا.

يمكن أن يحصل العميل على تمويل يصل إلى عشرة ملايين ريال.

طريقة التقديم للحصول على تمويل عقاري من بنك الإنماء