نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الحب.. رجل يهرب 7 مرات من السجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن رجل كان قد هرب من السجن لمدة 7 مرات متتالية وذلك بسبب الحب.

وأعلنت الشرطة الإيطالية توقيف سجين هارب يدعى سردينيا جوسيبي، عقب هروبه للمرة السابعة بدافع الحب لرؤية زوجته.

وقالت الشرطة إنه قد عثر على الموقوف مختبئا في منزل ريفي قرب ساساري في شمال غرب سردينيا".

وكان الرجل المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، قد تم إيداعه سجنا يخضع لحراسة مشددة في سردينيا منذ يوليو 2017.

وترك السجين زنزانته بموجب إذن خروج ولم يعد إليها في الخامس من سبتمبر، في وقت كان يحق له الاستفادة من نظام حرية مشروطة في فبراير المقبل.

وبعد الفرار السابع له، طالبت نقابة الشرطيين الإيطاليين بتغيير قواعد الخروج للسجناء وإلغاء الأذون للمجرمين الذين سبق لهم الفرار.

وحكم على جوسيبي بالسجن مدى الحياة عقب إدانته بجرائم قتل وخطف وسطو مسلح، على مدار 15 سنة، كما شارك في أول عملية سطو عندما كان عمره 10 سنوات، وارتكب أول جريمة قتل له في عام 1975.

