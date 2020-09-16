“الشورى” يطالب بمعالجة اعتماد الطلاب على الملخصات والمذكرات

بلادي – الرياض :طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بضرورة معالجة مشكلة اعتماد الطلاب على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة. وشدد خلال مناقشته التقرير السنوي للوزارة، في جلسته اليوم (الأربعاء)، على ضرورة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره. وأكد أهمية تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية، وتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

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