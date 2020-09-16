“الترفيه” تعلن عن أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة احتفالاً باليوم الوطني

بلادي – الرياض :أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن عروض جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ90، بمشاركة مختلف قطاعات الطيران العسكري والمدني. وأوضحت الهيئة أن العرض يُعد أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة، لافتة إلى أنه يمكن مشاهدة العرض، الذي سينطلق في 23 سبتمبر الجاري الساعة الـ4 مساءً، في نقل مباشر على القناة السعودية.

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