“الجمارك” تعلن عن مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” في الرياض.. وهذه شروطه

بلادي – الرياض :أعلنت الجمارك السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن إقامة مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” في جمرك الميناء الجاف بالرياض، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت الجمارك أنه يُشترط للدخول في المزاد التقيد في الضوابط التالية: دفع مبلغ تأمين إلزامي قدرة 100 ألف ريال بشيك مصدّق باسم مدير عام جمرك الميناء الجاف، وإخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسوم المزاد وإيداع كامل القيمة في حساب الجمرك.

كما تضمنت الضوابط، دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، ويجب على المشتري إخراج البضاعة المبيعة خلال 5 أيام برسوم الوارد، وسيتم احتساب أرضيات في حالة تجاوز المدة المسموح بها وعرضها للبيع مرة أخرى، والالتزام بالتعليمات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

وأشارت الجمارك إلى أن “المشغولات الذهبية” تم فحصها من قبل مختبرات فحص المعادن، لافتة إلى أن الحضور للمزاد، الذي سيبدأ في 20 سبتمبر الجاري، يقتصر على عدد 30-40 شخصا فقط.