نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول الرياض | خطوات التسجيل و فتح محفظة استثمارية الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول الرياض يُمثل أحد محاور اهتمام العديد من المواطنين المستثمرين في السوق المالية السعودية، فمنذ أن بدأت عملية التداول في بنك الرياض وقد شهد البنك إقبال الكثير من المستثمرين السعودين والمستمرين الأجانب، وذلك بسب امتلاك البنك خبرة كبيرة في مجال التداول مما يميزه عن الكثير من البنوك السعودية التي تعمل في نفس المجال، لذلك سوف نتناول بالتفصيل جميع المعلومات حول كيفية التسجيل وطريقة فتح المحفظة الاستثمارية التابعة للبنك بسهولة.

بنك الرياض

ماهو بنك الرياض؟ يعتبر البنك واحد من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ويعتبر تداول الرياض أحد أهم عمليات التداول الموجودة بالمملكة، بلغ رأس المال الخاص بالبنك حوالى 30 مليار ريال سعودي، حيث يعمل البنك على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية والمنتجات المصرفية، يحظى البنك بثقة الكثير من المواطنين وذلك لمحافظته على كافة أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والتقليدية في تقديمه للتعاملات والتمويلات المالية لعملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات الناشئة.

يسعى بنك الرياض بشتى الطرق لتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتنوعة المُصَممة لتلبية حاجة الفئات الاقتصادية المختلفة ولكي تتناسب مع كافة فئات المواطنين السعوديين، حيث تتسم هذه الخدمات التمويلية والمنتجات البنكية التي يقدمها بأنها بسرعة الموافقة على طلب التمويل، حيث تقوم كافة فروع بنك الرياض المنتشرة بالمملكة بدور كامل وهام في مجال التمويلات الإلكترونية وغير الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، لذلك أصبح البنك أحد أهم البنوك الرائدة في مجال التمويلات، حيث يشارك في تقديم العديد من القروض لمختلف المواطنين والقطاعات داخل المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك في إطار سعي البنك بالتعاون مع السلطات بالمملكة لتحقيق أكبر قدر من التطوير في المشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية الأساسية داخل المملكة.

تطبيق الرياض تداول

قامت إدارة البنك بإطلاق تطبيق بنك الرياض المتاح لجميع الهواتف سواء كانت هواتف تعمل بنظام الأندرويد أو نظام الأيفون، لتسهل على العملاء عملية تسجيل الدخول في تداول الرياض والحصول على الخدمات المصرفية الأخرى بشكل مباشر من خلال هواتفهم الجوالة في أي مكان وفي أي وقت، تتمثل خطوات الحصول على التطبيق كالآتي:

يستطيع مُستخدمي نظام ( أندرويد) تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل .

تحميل التطبيق من خلال . يستطيع مُستخدمي نظام (أيفون) IOS تحميل التطبيق من خلال متجر أبل.

كما يتمتع التطبيق بالعديد من المميزات الهامة المتمثلة في الآتي:

تفعيل إمكانية الدخول بخاصية البصمة.

إمكانية التسجيل كمستخدم جديد بسهولة من خلال التطبيق.

يمكن فتح حساب جاري والاستمتاع بالخدمات المقدمة والتقديم على أي قرض.

يُمكن المستفيدين من إدارة حساب تداول الرياض بشكل كامل سواء من أجل إنشاء أو حذف أو تعديل.

يتميز بوجود خاصية الاتصال التلقائي بالحساب البنكي، مع سهولة تحديث البيانات الشخصية.

يمكن للعميل سداد الفواتير من خلال البطاقة الائتمانية.

إمكانية شحن البطاقة الائتمانية من خلال التطبيق.

يستطيع العميل الحصول على الرقم السري لبطاقة الائتمان بسهولة.

حصول العميل على دفتر شيكات خاص به، بالإضافة إلى سهولة ربط الوديعة لوقت محدد.

طريقة التسجيل في تداول الرياض

يستلزم لإتمام عملية تسجيل الدخول في تداول الرياض أن يكون العميل لديه حساب جاري لدى بنك الرياض، تتمثل خطوات التسجيل في تداول الرياض في الآتي:

أولاً يجب أن يمتلك العميل حساب جاري لدي بنك الرياض.

بعد ذلك يقوم العميل بزيارة صفحة بنك الرياض المالية للتداول.

ثم يقوم العميل بإكمال البيانات الخاصة بالتسجيل.

كتابة رقم حساب المستخدم أو اسم المستخدم المسجل لدى البنك.

ثم يقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بحسابة في بنك الرياض.

ثم يقوم بالضغط على زر” الدخول “.

“. وأخيرا يمكن للعميل التداول عبر بنك الرياض.

أنواع محافظ تداول الرياض الاستثمارية

تنقسم محافظ بنك الرياض الاستثمارية إلى أربعة أنواع، هم كالآتي:

محفظة للتداول محلي داخل المملكة العربية السعودية.

محفظة تداول دولي في سوق الأسهم العالمية.

محفظة الصناديق الاستثمارية.

محفظة تداول عقود العملات (فوركس).

كيف يمكن فتح محفظة استثمارية الرياض؟

تسهل المحافظ الاستثمارية الإلكترونية الكثير على العملاء الذين يقومون بعملية تداول الرياض على منصة الرياض للتداول، لذا قام البنك بوضع طريقة بسيطة وسهلة يجب اتباعها لأنها تساعد العملاء على امتلاك محفظة استثمارية ببنك الرياض، تتمثل تلك الخطوات في الآتي:

أولاً يجب الدخول إلى منصة بنك الرياض المالية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول كمستخدم جديد.

بعد ذلك يتم اختيار نوعية التسجيل سواء كان أفراد أو شركات على حسب رغبة العميل.

ثم يتم مليء البيانات الخاصة بالحساب البنكي وهي( رقم العميل – رقم الجوال الخاص بالعميل – رقم السجل المدني).

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف المُسجل لدى بنك الرياض، لتأكيد تفعيل المحفظة.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التأكيد الذي تم إرساله إلى رقم العميل في المكان المخصص له.

ثم يتم الضغط على تأكيد لإنهاء عملية التفعيل.

كما قام البنك بوضع طريقة أخري لامتلاك المحفظة الاستثمارية بسهولة حيث يمكن الاتصال بخدمة عملاء بنك الرياض من خلال الرقم ((+966)2225 124 800) وسيتم تنفيذ طلب فتح المحفظة في دقائق معدودة.

سعر سهم بنك الرياض تداول

بلغ سعر السهم خلال جلسة التداول اليوم في البورصة السعودية:

19.44 ريال سعودي.

مسجلاً بذلك انخفاض بنسبة 0.26 ريال سعودي أي أنة قد قل بنسبة 1.32 في المئة عن اليوم السابق.

كم عمولة بنك الرياض في تداول الأسهم؟

قام بنك الرياض بفرض عمولة مُحددة فقط على عمليات تداول الرياض التي تتم في السوق الأمريكي،حيث قام بتحديد هذه العمولات كالآتي:

فرض عمولة مالية مُحددة على عمليات التداول في السوق الأمريكي، حيث قامت بوضع حد أدنى للعمولة لا يتجاوز 1.99 دولار للعملية الواحدة.

للعملية الواحدة. كما قامت بوضع عمولة مُحددة قيمتها 0.019 سنتاً لكل سهم خاص بعمليات تداول الأسهم في السوق المالية.

لكل سهم خاص بعمليات تداول الأسهم في السوق المالية. كما قامت أيضاً بوضع حد أدنى 1.99 دولار للصفقة الواحدة، كما حددت مبلغ يُقدر بقيمة 1.99 دولار لكل عقد يتم عقده لإتمام عمليات الشراء والبيع في عقود الخيارات وبحد أدنى 1.99 دولار للصفقة.

ماهو رقم هاتف تداول الرياض؟

لتحقيق أبر قدر من التطوير الإلكتروني قام بنك الرياض بوضع رقم هاتف خاص به ليُسهل على المواطنين القيام بعملية تداول الرياض وغيرها من العمليات المصرفية الأخرى، رقم هاتف بنك الرياض هو” 920002470 (+966) “، كما يتميز هذا الرقم بالعديد من الخدمات الهامة مثل:

إمكانية الاستعلام عن رصيد الحساب الشخصي بسهولة.

يمكن الاستفسار حول آخر أخبار المعاملات المصرفية من خلال الرقم.

دفع فواتير أو رسوم الخدمات الحكومية والعامة أو المخالفات المرورية.

إمكانية سداد مستحقات بطاقات الائتمان وأقساط التمويلات المصرفية.

سهولة تحويل الأموال بين الحسابات سواء كان التحويل محلياً أوخارجياً.

تفعيل بطاقات الائتمان وسهولة الحصول على الرقم السري للبطاقة الائتمانية.

سهولة الاكتتاب في الشركات الاستثمارية الكبرى من خلال رقم البنك.

حرصاً على معلومات العملاء أثناء عملية تداول الرياض وغيرها من العمليات المصرفية قام البنك بوضع بعض النصائح الأمنية، وهي كالتالي:

عدم الثقة بالمكالمات المجهولة المصدر.

عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية.

إذا تلقى العميل مكالمة تطلب منك مشاركة اسم المستخدم الخاص به أو كلمة المرور أو معلومات الرمز السري، فلا يجب مشاركتها ويجب الإبلاغ عنه بالاتصال على رقم البنك 920002470 (+966) .

يرجى عدم معاودة الاتصال بأرقام مشبوهة أو غير معروفة.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات حول موضوع تداول الرياض وسعر السهم في البورصة السعودية، كما تعرفنا على خطوات تسجيل الدخول لعملية التداول وخطوات فتح محفظة استثمارية، كما تعرفنا على طريقة الحصول على تطبيق بنك الرياض ورقم الهاتف الموحد لمصرف الرياض.