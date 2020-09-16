نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في السعودية برقم الهوية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية هي خدمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال موقعها لتوفر هذه الخدمة لجميع العاملين على أراضى المملكة العربية السعودية سواء كانت للمقيمين داخل المملكة أو حتى أصحاب المعاشات أو العاملين لمعرفة موعد صرف مستحقاتهم التأمينية وذلك من خلال الخدمة الإلكترونية دون بذل أي مجهود وإهدار الوقت ويمكن للمواطنين معرفة ذلك بكل سهولة أن يستعلم عن اسمه في التأمينات من خلال رقم الهوية.

التأمينات الاجتماعية

يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية من أهم أنظمه التكافل والتعاون الاجتماعي التي يقدمها إلى العديد من أفراد المجتمع، ويتم رعاية العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي وكذلك الموظفين في القطاع الخاص.

وتوفر التأمينات الاجتماعية من خلال الوزارة الحياة الكريمة لأفراد المجتمع ولأسرهم حتى بعد ترك العمل سواء بعد المعاش أو العجز أو الوفاة أو التقاعد، بالإضافة إلى العناية الطبية للمصابين سواء بإصابات العمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز أو وفاة.

من خلال التأمينات الاجتماعية يتم نشر وتعميق الوعى التأميني لدى المواطنين المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.

خطوات الاستعلام برقم الهوية

في البداية الدخول إلى الصفحة الرئيسية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الضغط على التأمين أونلاين ومن خلال رقم الهوية أو رقم الإقامة، يتم عن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية.

بعد أن تقوم بالضغط على خدمات إلكترونية.

بعد ذلك يذكر العامل الرقم التأميني الخاص به.

يقوم المقيم في المملكة العربية السعودية بإدخال رقم الإقامة، ثم التحقق.

سوف يجد كلمة استعلام، فيقوم بالضغط عليها.

وأخيرا تظهر جميع البيانات التي ترتبط بالتأمين الاجتماعي.

وقبل الاستعلام عن مستحقات التأمينات، هناك متطلبات يجب أتابعها ومن هذه المتطلبات:

1.الاطلاع على المستند الذي يحتوى على قائمة بكل أسماء المستحقين.

2.أن يكون المستفيد مشتركا في نظام التأمينات الاجتماعية.

3.استخدام وسائل البحث المتعددة على موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

الاستعلام بالرقم القومى

ويمكن الاستعلام عن المستحقات التأمينية بالرقم القومى وذلك من خلال :

الدخول إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

اضغط على مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية.

ثم كتابة القومى الخاص بك.

اضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر لك رسالة تحتوى على مستحقاتك التأمينية.

قيمة الاشتراك في التأمينات

يمكنك الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بقيمة اشتراك محددة منصوص عليها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، حيث يدفع ما نسبته 18% من قيمة الشريحة المقدم عليها كل شهر اشتراك في التأمينات ويمكن للمشترك إيقاف الاشتراك اختياريا ويكون هذا الإيقاف اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه إيقاف الاشتراك أو من التاريخ الذي توقف فيه دفع قيمة الاشتراك.

تسجيل مشترك سعودي

خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن صاحب العمل من تسجيل مشترك سعودي جديد مباشرة، دون الحاجة لطباعة أي نموذج، أو تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية واليكم خطوات التقديم كالتالي: