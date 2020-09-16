بلادي – الرياض :حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.
وشددت على أن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.
وجاء تحذير النيابة العامة من نشر الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها ما زالته، موضحاً أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.
وأوضح حينها المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وكانت مصادر “سبق” قد كشفت أمس حقيقة صاحب المقطع، مبينة أنه لا يملك صكاً، وأن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “النيابة” تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.