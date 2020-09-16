خطوات رفع طلب سفر الحالات الاستثنائية خارج المملكة عبر منصة أبشر .. عاجل

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عمر شويل - جدة أتاحت المملكة للمواطنين تقديم طلب سفر الحالات الاستثنائية إلى خارج الأراضي السعودية من خلال منصة أبشر للأفراد؛ وذلك من خلال قيامهم بخطوات بسيطة للغاية.

خطوات رفع طلب سفر الحالات الاستثنائية عبر أبشر

يجب على المواطن الذي يعاني من حالة استثنائية تدفعه للسفر خارج الأراضي السعودية القيام بهذه الخطوات لتقديم طلب السفر على منصة أبشر؛ وهي

الولوج إلى الحساب الشخصي على منصة أبشر للأفراد. اختيار أيقونة خدماتي؛ ثم اضغط على الجوازات. اضغط على خانة مركز الرسائل والطلبات للجوازات؛ ثم اختار تفاصيل الطلب. اختار المديرية العامة للجوازات. اضغط على خانة خدمة تصاريح السفر الاستثنائية؛ ودون كافة التفاصيل المطلوبة في الطلب مع إرفاق الوثائق المطلوبة. اضغط على أيقونة تقديم الطلب؛ ثم المتابعة.

الشروط المطلوبة لسفر الحالات الاستثنائية

والجدير بالإشارة أن منافذ ومطارات السعودية قد استقبلت منذ أمس الثلاثاء المسافرين العائدين والمغادرين من أصحاب الحالات الاستثنائية عقب استيفائهم للشروط والضوابط التي صرحت عنها وزارة الداخلية؛ ومن ضمنها:

تقديم تقرير طبي مثبت فيه عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وفقًا لتحليل حديث مجري في جهة موثوقة خارج السعودية.

أن يكون التحليل قد أجري قبل وصوله إلى الأراضي السعودية ب 48 ساعة.

فئات الحالات الاستثنائية المسموح لها بالسفر

حددت الحكومة السعودية فات معينة يسمح لها بالسفر خارج الأراضي السعودية أو العودة إليها؛ ومن ضمها: