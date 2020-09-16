نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة التقاعد تحدث خطوات تحديث البيانات والاستفادة من الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة التقاعد تحدث خطوات تحديث البيانات والاستفادة من الخدمة، قامت المؤسسة العامة بدعوة جميع المستفيدين من هذه الخدمة بتحديث كافة البيانات الشخصية الخاصة به من خلال تسجيل الدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد مؤكدة أن تحديث البيانات سوف يكون بشكل رسمي، وبعد الانتهاء من التحديث سوف يتم إرسال رسالة من خلال الجوال الخاص بك تؤكد حفظ البيانات ونجاح التحديث بشكل جيد.

خطوات تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد

أولا يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة المؤسسة العامة للتقاعد عبر الانترنت وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل دخول، واختيار اسم المستخدم سوف تجدها أعلى الشاشة ثم يتم الضغط على تحديث البيانات.

هذا وقد أكدت المؤسسة العامة للتخطيط أعد على أهمية أن يقوم جميع العملاء بتحديث البيانات الخاصة بهم حتى يتمكنوا من الاستفادة بجميع الخدمات المقدمة من مؤسسة التقاعد لجميع العملاء، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع العملاء بشكل سريع والاستفادة بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدم لجميع العملاء بجانب العمل على متابعة المعاملات، وإمكانية التحديثات بشكل دائم التي يتم إجرائها على جميع المعاملات، ويتم تحديث البيانات من العميل الآخر ومعرفة كافة الأخبار الجديدة الخاصة بالمؤسسة، والخدمات التي يتم العمل على تقديمها لجميع العملاء.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وقامت قبل ذلك بتوفير كافة المعاملات لجميع العملاء والاستفادة من كافة الخدمات بشكل إلكتروني عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى الذهاب للمقر الرسمي للمؤسسة العامة والخدمات للاطلاع على الاستراتيجية الهادفة لزيادة المعدلات وجودة الخدمة.