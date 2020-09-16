نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار في محطة محروقات بريف الحسكة في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع انفجارا مدويا في محطة محروقات في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي بسوريا، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السورية. وقالت وكالة "سانا" إن ثمة أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار الذي وقع في محطة علي آغا في المنطقة، دون أن ترد تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وأسبابه.

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